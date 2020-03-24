Григорий Лепс: «Я никому не был нужен, потому что все время был пьян и весил 105 килограммов»

Артист поделился воспоминаниями о первых шагах к всенародной известности. По словам Лепса, мало кто верил в его талант, стремясь во что бы ни стало заключить с ним контракт. Впрочем, Григорий Викторович признается, что понимал их скептическое отношение.

Григорий Лепс пользовался популярностью в родном Сочи, однако понимал, что хочет добиться большего. Путь к славе оказался непростым. В столице 30-летний артист долгое время получал отказы от звукозаписывающих компаний. Творческие неудачи заставили его «снимать напряжение алкоголем», что только негативно повлияло на внешний вид.

«И деньги не помогали, — откровенничал Лепс в YouTube-шоу «Принцип Ковалева». — Тогда главенствовала компания «Союз», о радио даже разговора не было. Люди говорили: «Да, пошел он к черту со своей репертуаром и фамилией». Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я безобразно, вел себя еще хуже, постоянно был пьяный, весил 105 килограммов. Ну кому такой артист был нужен».

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Григорий добавил, что многие ко всему прочему попросту не понимали, сможет ли малоизвестный исполнитель обрести коммерческий успех. Однако певца спасла абсолютная вера в себя. «Это было их правом, — соглашался звезда. — Просто, когда я уже кем-то стал, они мне звонили. Я понимал, что не нужно сидеть сиднем, надо пахать. Мне было интересно работать. Я приезжал на студию и что-то переделывал».

57-летний Лепс и сейчас любит доводить композиции до совершенства. «Это постоянный процесс перепевания, переделывания. Аранжировщики уже сидят, схватившись за голову: «Гриша, все здесь в порядке. Не нужно ничего трогать». А я: «Нет, нужно перепеть!». Я их понимаю, потому что им приходится делать несколько раз делать одну и ту же работу. Мне перепевать одну и ту же фразу, чтобы достичь идеала», — говорил он.

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Теперь, когда Григорий Викторович добился карьерных высот, он делится полученным опытом с молодыми музыкантами. Так, например, певец несколько сезонов являлся членом жюри в шоу «Голос». «Это единственный проект в моей жизни, в котором меня ничего не коробило. Я довольно скептично относился ко всему этому. Пока не поучаствовал в этом проекте сам. Мне было интересно, я пошел, и мне очень понравилось. Никаких закулисных интриг я там не увидел», — рассказал Лепс.

Артист также отметил, что с радостью открыл для себя новых исполнителей и сам не прочь поэкспериментировать с музыкой. «Я попытался читать рэп с Тимати. Но у меня это получается с натяжкой, а у него как будто он с этим родился», — восхищается звезда.

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Фото: Legion-Media