Российские туристы назвали страны для лучшего отпуска

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Российские туристы назвали страны, в которых они провели лучший отпуск в начале текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, почти половина путешественников ностальгирует по поездкам в Европу — 52 процента респондентов рассказали, что успели туда съездить, а теперь пересматривают фотографии из поездок. Так, больше всего они скучают по Италии, Чехии и Германии и лишь во вторую очередь — по Испании, Франции, Латвии, Финляндии, Австрии, Венгрии, Польше, Бельгии, Сербии и Черногории.

Кроме того, 20 процентов российских туристов успели съездить в зимний отпуск в Юго-Восточную Азию — в Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Индонезию и на Филиппины. При этом 10 процентов отметили, что их лучший отпуск в этом году прошел в России: к самым интересным направлениям они отнесли Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым, Калининград, Шерегеш, Алтай и Байкал.

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Еще 4,5 процента опрошенных с удовольствием бы повторили свое путешествие в ближайшие страны — Беларусь, Грузию, Казахстан и Узбекистан. Остальные 13,5 процента пересматривают фотографии с недавнего отпуска в Турции, США, Эмиратах и Мексике.

20 марта сообщалось, что главные тревоги российских туристов во время пандемии коронавируса связаны с возвратом авиабилетов. К самым популярным поисковым запросам путешественников на эту тему относятся: «закрыли границу, отменили рейс — нужен возврат», «рейс не отменили, страну не закрыли, но нужен возврат», «продавец отказывается возмещать сумму полностью», «долго не отвечает продавец билетов» и «закрыли границу, ничего не летает: как добраться домой».