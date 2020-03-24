Дэвид Бекхэм трогательно поздравил жену Викторию с Днем матери

Вчера в Великобритании отмечался один из самых добрых семейных праздников — День матери. По этому случаю 44-летний Дэвид Бекхэм опубликовал пост в инстаграме, который посвятил главным женщинам в своей жизни: 45-летней жене Виктории, маме Сандре Бекхэм и своей любимой теще Джеки Адамс.

Счастливого Дня матери самым удивительным мамам! Мы так сильно вас любим. Грустно, что мы не можем быть в этот день все вместе, но хотелось, чтобы вы знали, что мы очень сильно вас любим и скучаем,— выразил сожаление футболист, намекая на самоизоляцию, которую сейчас соблюдают во многих странах из-за эпидемии коронавируса.

Виктория и Дэвид Бекхэм

В сторис Дэвид также попросил людей по всему миру присоединяться к поздравлениям и чествовать своих любимых мам. Особое внимание Бекхэм уделил матерям, работающим в сфере здравоохранения, которые в эти трудные времена помогают людям в больницах.

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Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой и тещей Джеки Адамс

К поздравлениям Дэвида Бекхэма присоединились и трое сыновей — 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео и 15-летний Круз. Они опубликовали селфи с мамой и посвятили ей нежные слова:

Мама, с Днем матери! Ты самая удивительная мама и моя лучшая подруга. Я очень сильно тебя люблю,

— написал Бруклин.

Виктория и Бруклин Бекхэм

Счастливого Дня матери моей самой лучшей маме в мире. Очень сильно тебя люблю и надеюсь, что ты потрясающе проведешь этот день,

— присоединился Ромео.

Виктория и Ромео Бекхэм

С Днем матери, мама! Ты потрясающая. Я очень сильно тебя люблю,

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— подытожил младший Круз.

Виктория и Круз Бекхэм