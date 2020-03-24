close

Посол РФ с США Анатолий Антонов

Максим Блинов/РИА Новости

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/833/11687833/RIAN_3106856.HR.ru-pic905-895x505-16726.jpg" alt="Российский посол в США призвал мир сплотиться против коронавируса" /></p> <p>

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал мировое сообщество объединиться и совместно дать отпор коронавирусу. Об этом сообщает посольство в Facebook.

Он обратил внимание политиков и общественных деятелей на необходимость совместный действий по противодействию коронавирусу. «Нужны совместные действия , а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию).

Дипломат подчеркнул, что в непростое время нужна взаимная поддержка. Например, Россия уже помогла Италии в борьбе с коронавирусом.

«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества», — подчеркнул Антонов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

— Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

— Венесуэла получила от РФ наборы для тестов на коронавирус

Источник