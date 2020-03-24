Российский посол в США призвал мир сплотиться против коронавируса

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Посол РФ с США Анатолий Антонов
Максим Блинов/РИА Новости
Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал мировое сообщество объединиться и совместно дать отпор коронавирусу. Об этом сообщает посольство в Facebook.
Он обратил внимание политиков и общественных деятелей на необходимость совместный действий по противодействию коронавирусу. «Нужны совместные действия , а не ложные новости и попытки посеять рознь, неприязнь, разжечь ксенофобию (русофобию).
Дипломат подчеркнул, что в непростое время нужна взаимная поддержка. Например, Россия уже помогла Италии в борьбе с коронавирусом.
«Сегодня, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества», — подчеркнул Антонов.
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