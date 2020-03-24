В Кремле рассказали о подготовке к саммиту G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

О выступлении России с инициативами на саммите G20 говорить преждевременно, на данный момент ведется обсуждение повестки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В настоящее время определяется форма проведения саммита, отметил Песков.

«Форма проведения виртуального саммита сейчас определяется. Ведутся контакты относительно повестки дня, но главная тема одна – борьба с коронавирусом», – заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее сообщалось, что страна-председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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