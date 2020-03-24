Как выглядят обеды в разных странах

В разных странах мира к трапезе в середине дня относятся по-разному. Для большинства из нас, например, полноценный обед — это первое, второе и компот.

В США, как правило, в обеденный перерыв офисные работники едят салат или сэндвич, сидя за своим рабочим столом. В других странах мира картина может быть совсем другой.

Сингапур

В центрах Hawker (крытый центр общественного питания с лотками), находится много различного рода закусочных, где продаются относительно недорогие блюда местной кухни — пельмени, курица с рисом, лапша.

Во время обеденного перерыва в эти центры стекаются офисные служащие, которые смотрятся тут несколько странно, сидя на маленьких стульчиках в своих строгих костюмах.

Америка

Для многих американцев обед — это необходимость, а не перерыв в работе. Многие служащие либо приносят еду с собой, либо покупают что-то перекусить, например, салат или сэндвич, а затем едят это за своим столом, не прекращая работать.

За исключением тех случаев, когда вы приглашаете клиента пообедать с вами в кафе, употребление алкоголя в обеденный перерыв под запретом. Обеденное время в США не используется служащими для общения с коллегами и отдыха от работы, как в некоторых других странах мира.

Бразилия

Рестораны à quilo — это обычные места, куда служащие в Рио-де-Жанейро приходят во время обеденного перерыва. В этих ресторанах есть огромные буфетные стойки, которые притягивают посетителей обилием еды на тарелках.

Большинство блюд, предлагаемых здесь, типично бразильские: рис, мясо, черные бобы, а также овощи и картофель фри.

Германия

Во время обеда в Германии едят обычно довольно плотно. Немцы любят в обеденный перерыв насладиться едой, сидя со своими коллегами где-нибудь в кафе или ресторанчике.

Для немцев обед — это основной прием пищи — как правило, это колбаски, картофельный салат, шницель, картофель фри и т. д. А на ужин они едят что-нибудь легкое. Также многие предпочитают пить пиво.

Индия

В Индии сервис доставки еды уходит своими корнями далеко в историю. Каждый день примерно 5000 разносчиков еды доставляют около 200 000 горячих обедов офисным работникам по всему городу Мумбаи. Обычно обеды приносят в металлических контейнерах.

Сеть доставки еды очень разветвленная, но эффективная, даже в том случае если контейнеры с едой приходится принимать, как эстафетную палочку, из рук в руки нескольким курьерам. Удивительно, как же им всё же удается доставить еду заказчику и ничего не перепутать.

До недавних пор поставляемой пищей были местные блюда, приготовленные на домашних кухнях. Но сейчас все меняется; цены растут, а еда становится более современной. Однако способ доставки остается неизменным.

Япония

По всей Японии можно найти множество закусочных, расположенных на тихих улочках и в переулках. Некоторые из самых лучших закусочных — крошечные «норки», которые привлекают посетителей, желающих съесть на обед что-нибудь горячее.

Служащие приходят в такие закусочные в обеденный перерыв и садятся за стойку прямо перед шеф-поваром, который готовит для них лапшу. Таким образом клиент и шеф-повар могут пообщаться.

Испания

Испанцы называют свою полуденную еду «la comida». Как и в Германии, обед — это часто основной прием пищи. La comida состоит из разнообразных блюд и подается с 14:00 до 16:00.

Обычно трапеза начинается с чего-то легкого, например, супа или салата, за которым следует мясное или рыбное блюдо (например, паэлья или рагу из морепродуктов) и заканчивается десертом, который может быть каким угодно — от фруктов до традиционных кондитерских изделий.

отсюда

27.10.2017