Топ-5: Самые популярные в России китайские автомобили

Сегодня популярность китайских авто на российском рынке неуклонно растёт. Тягаться с ведущими мировыми гигантами отрасли у производства КНР, конечно, пока и близко не получается, однако уже сегодня китайская автоиндустрия дает рынку вполне состоятельные образцы достойные внимания автомобилистов.

В этой статье речь пойдет о «горячей» пятерке «китайских драконов», которые завоевали огромную популярность у россиян.

Самые популярные в России китайские автомобили

1. Lifan X60

Вот он лидер.

Самой популярной китайской машиной в России по итогам 2016 года стал именно этот кроссовер. За 12 месяцев было продано 7 606 таких машин. Автомобиль отличается компактностью для своего класса. Его габариты: 4 325 на 1 790 на 1 690 мм. Размер колесной базы составляет 2 600 мм. Дорожный просвет — 179 мм. Объем багажника — 405 литров. Если сложить сиденья объем может быть увеличен до 1 638 литров. Объем топливного бака составляет 55 литров. Снаряженная масса достигает показателя в 1 330 кг.

Настоящий красавец.

Что касается двигателя, то Lifan X60 работает на 1.8-литровом 4-цилиндровом атмосферном бензиновом двигателе. Его максимальная мощность 128 л.с, а крутящий момент — 162 Нм. Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая. До 100 км/ч машина добирается за 14.5 секунд. Максимальная скорость составляет 170 км/ч. На 100 км пути машина «скушает» 8.2 литра.

2. Chery Tiggo

Любопытный образец.

На второе место можно смело поставить Chery Tiggo. В прошлом году этого малыша приобрело 2 585 автомобилистов. Релиз автомобиля в Китае состоялся еще в 2005 году. С тех пор модельный ряд несколько раз обновлялся. Машину можно найти на рынке в одной из двух комплектаций, отличающихся главным образом двигателями. В первой конфигурации используется 2.4-литровый бензиновый двигатель производства Mitsubishi на 129 л.с с 198 Нм крутящего момента. Во второй комплектации используется двигатель 2-литра на 125 л.с. Расход топлива составляется показатель от 7 до 9.5 литров на 100 км пути.

Стоит обратить внимание.

Важным моментом в Chery Tiggo является привод. Все дело в том, что машины производятся преимущественно с передним приводом, однако с двигателями на 2.4-литра, есть полноприводные модификации. Машину часто ругают за не лучшую управляемость, однако при этом хвалят ее подвеску, которая компенсирует все остальные недостатки.

3. Lifan Solano

Еще один китаец.

На третьем месте с 2 387 единицами продаж стоит вот этот замечательный бюджетный седан. Стоит отметить, что Lifan Solano — достаточно популярный автомобиль в самой Поднебесной. Его габариты составляют 4 550 на 1 705 на 1 495 мм. Колесная база — 2 600 мм, а общая масса равняется 1 150 кг. Машина отличается классическим дизайном и достаточно вместительным салоном с багажником для своего класса.

Стоит внимательно рассмотреть перед покупкой.

Что же касается силового агрегата, то здесь у нас 1.6-литровый 4-цилиндровый 16-клапоновый бензиновый двигатель на 106 л.с и 149 Нм крутящего момента. До 100 км/ч этого малыша можно разогнать примерно за 10.5 секунд, максимальная скорость составит 170 км/ч, а расход топлива на 100 км в среднем выражении достигает 7.8 литра.

4. Geely Emgrand

Люксовый красавчик.

Geely Emgrand — ещё один достаточно популярный в самом Китае бюджетный седан, который занял в России четвёртое место по уровню продаж среди машин производства КНР. За 2016 год таких автомобилей было продано свыше 2 200 единиц. Каждый, кому доводилось сидеть за его рулем, похвалит эту машину за высокую надежность, плавность хода и отзывчивость. Автомобиль имеет внушительный 680-литровый багажник. Он также отличается богатым функционалом. Примечательно и то, что, несмотря на то, что автомобиль был собран в Китае, многие запчасти от него произведены в Германии.

5. DFM H30 Cross

Красота какая.

Замыкает «пятерку» лидеров по продажам этот многофункциональный китайский хэтч-бэк. За прошлый год таких машин было продано более 1.5 тысяч единиц. Габариты машины вписываются в 4351 на 1760 на 1528 мм. Колесная база составляет 2 610 мм, а дорожный просвет 175 мм. Объем багажника радует — 417 литров или 1 137 литров, если пожертвовать салоном. Топливный бак вмещает 51 литр.

Выглядит не так уж и плохо.

В качестве двигателя используется 4-цилиндровая бензиновая силовая установка мощность 117 л.с и крутящим моментом 153 Нм. Максимальная скорость движения достигает 183 км/ч, а до сотни машина разгонится за 10 секунд.