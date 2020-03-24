Украинцам запретили вылетать из страны с 24 марта

Кабинет министров Украины с 12:00 по киевскому времени (13:00 мск) 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма. С завтрашнего дня на Украине будет работать только Международный аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств», — отметил он.

«Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры», — заключил он.