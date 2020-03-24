«Будет заметно». Глава Пентагона о влиянии COVID-19 на военных США

МОСКВА, 23 марта/ Радио Sputnik. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса окажет определенное влияние на боеготовность сил Соединенных Штатов.

По его словам, из-за пандемии происходит отмена ряда учений.

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают в течение длительного времени, ее влияние на боеготовность будет заметно», – сообщил Эспер на пресс-конференции.

При этом, министерство обороны США по-прежнему «готово защищать страну», отметил он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что жесткий карантин в Москве вводить не требуется.