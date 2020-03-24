Переломали рёбра: местные жители дали жёсткий отпор обнаглевшим оккупантам из ВСУ

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины обстрелов не зафиксировано.

На фоне распространения инфекции коронавируса и введения карантина на территории Украины в подразделениях ВСУ в зоне карательной операции отмечается снижение морально-психологического состояния личного состава.

Негативно сказывается на моральном состоянии украинских военнослужащих длительное нахождение в зоне «ООС». Перенос сроков ротации только усугубляет данную проблему.

Подразделения 46 отдельной десантно-штурмовой бригады восемь месяцев, вместо планируемых шести, выполняют задачи в зоне карательной операции, в связи с чем более ста военнослужащих соединения написали рапорта о замене, еще тридцать человек отказываются продлевать контракты о прохождении службы.

Боевики саботируют приказы командиров и круглосуточно пребывают в состоянии алкогольного опьянения, что способствует увеличению небоевых потерь.

За прошедшую неделю восемь военнослужащих бригады, уставшие ждать ротацию, самовольно убыли домой. Командир бригады не хочет поднимать шум в связи с новыми фактами СОЧ. Сбежавших солдат уволили задним числом.

По информации от нашего источника, вечером 21 марта трое военнослужащих 46 бригады после употребления спиртных напитков самовольно покинули территорию части и направились в н.п. Макарово.

Около торговой точки между «защитниками незалежной» и местными жителями произошел конфликт, в результате которого один из боевиков с множественными гематомами и переломом рёбер доставлен в госпиталь. Остальные участники конфликта задержаны патрулём Военной службы правопорядка и сотрудниками полиции.

Ещё одно происшествие произошло в районе н.п. Новоахтырка. 22 марта на трассе Лисичанск-Новоайдар военнослужащими 46 бригады совершено дорожно-транспортное происшествие. В ходе разбирательства установлено, что рядовой Зенченко самовольно оставил место несения службы и на автомобиле ВАЗ-2109 совершил ДТП с участием гражданского автомобиля ДЭУ «Ланос».

В результате ДТП водитель гражданского автомобиля получил черепно-мозговую травму, а сам нарушитель доставлен в госпиталь Северодонецка с открытым переломом руки.

В ходе госпитализации нарушителя выявлено его неадекватное поведение в результате нахождения под действием психотропных веществ типа «Тарен», которое входит в состав медицинской аптечки.

В связи с массовыми случаями саботажа, употребления спиртных напитков и жалобами со стороны местного населения, командованием «ООС», несмотря на ограничение передвижения в период пандемии коронавируса, предпринимаются меры по замене подразделений 46 десантно-штурмовой бригады.

Важно отметить, что украинские боевики продолжают игнорировать неоднократные заявления президента Украины Зеленского о готовности к диалогу с населением Донбасса, подвергая репрессиям мирных жителей подконтрольных ВСУ территорий.

Так, по данным нашей разведки, с 16 марта в н.п. Попасная сотрудниками СБУ проводится адресная проверка по выявлению лояльных к Республике граждан для последующего их обвинения в государственной измене.

Призываем жителей временно оккупированных Украиной территорий Луганской области по всем случаям противоправных действий со стороны СБУ обращаться в Международные правозащитные организации, а также звонить на горячую линию МВД и Генеральной прокуратуры ЛНР.