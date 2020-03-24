Образовательный портал Алтайского госуниверситета упал после перехода дистанционное обучение

Алтайский госуниверситет с 23 марта перешел на дистанционное обучение. Для этого необходим доступ к образовательному порталу Moodle, но он после перехода отказался работать. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на студентов опорного вуза. Информацию подтвердили в самом АлтГУ.

Как отмечается, с неполадками, не позволяющими перейти на дистанционное обучение, столкнулись студенты и преподаватели. В управлении информации и медиакоммуникаций АлтГУ изданию сказали, что система действительно перегружена. «Проблемой занимается наше управление информатизации. В течение дня все неполадки будут устранены», — пообещали в вузе.

По словам учащихся, сервер лег из-за огромной нагрузки в связи с переходом на дистанционку. «Учебы нет», — говорят студенты. На утро 24 марта можно было зайти на главную страницу портала. На странице образовательного портала АлтГУ указаны контакты, по которым следует обращаться в случае проблем со входом.

Образовательные системы и порталы по всей стране из-за наплыва пользователей дают сбои. Ранее Министерство просвещения рекомендовало школам пользоваться онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения.

Отметим, что все крупные вуза региона, кроме Алтайского государственного института культуры, перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса. При этом студенты разных университетов проводили шуточные акции в Интернете, чтобы обратить внимание руководства на необходимость введения карантинных мер. Так, учащиеся АлтГУ в середине марта анонсировали митинг в столовой корпуса «Д» (улица Димитрова, 66), создали паблик «ВКонтакте» и петицию. Некоторые СМИ поверили, что митинг действительно состоится. Теперь их дело продолжают студенты АГИК, которые создали группу «Бессрочный митинг за введение карантина в АГИК», где также постят мемы на тему.