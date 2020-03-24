Бывший подчиненный экс-губернатора Александра Карлина отправится в колонию

23 марта во второй половине дня суд приговорил бывшего крупного алтайского чиновника Алексея Белобородова к трем годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 4 млн рублей. Управляющего делами администрации экс-губернатора Александра Карлина взяли под стражу в зале суда, процесс над ним длился почти 15 месяцев.

Суд над Алексеем Белобородовым.

Анна Зайкова, altapress.ru

Алексей Белобородов в 13-летнюю эпоху Александра Карлина долгое время руководил управлением делами администрации и губернатора Алтайского края.

Чиновника осудили за получение взятки и растрату денежных средств. Эпизоды связаны со строительными государственными контрактами, реализацию которых контролировало ведомство Белобородова.

«Следствием и судом установлено, что в 2013 году Белобородов обратился к своему знакомому директору „РемСтрой“ Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных управлению делами администрации края. В нарушение всех норм действующего законодательства и в обход конкурсных процедур были заключены государственные контракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнения работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За данную услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей», — напомнило 23 марта СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд над Алексеем Белобородовым.

Анна Зайкова, altapress.ru

Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил путем растраты более 32 млн рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных управлению делами, которые на самом деле либо не проводились, либо проводились по завышенной стоимости.

Накануне вынесения приговора в ходе заседания Центрального районного суда гособвинение затребовало для Белобородова наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Уголовное преследование важного чиновника началось в 2017 году. Изначально масштаб обвинений был шире, например, Белобородову вменяли эпизод с нарушением закона при приобретении трех дорогостоящих автомобилей для нужд администрации региона.

По неподтвержденной информации, эти автомобили могли быть приобретены для проведения в Алтайском крае заседания президиума Госсовета с участием президента Владимира Путина. Масштабное мероприятие проводилось в Белокурихе.

Суд над Алексеем Белобородовым.

Анна Зайкова, altapress.ru

Сам экс-чиновник и его адвокат неоднократно заявляли о фальсификации доказательств и угрозах по этому делу В итоге история с дорогостоящими автомобилями была снята.

Алексей Белобородов провел под стражей больше года. В июне 2019 года его адвокатам Олегу Горохову и Виктору Чумакову удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест.

Прокуратура и осужденный имеют возможность обжаловать вынесенный судьей приговор.

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