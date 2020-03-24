Turkish Airlines с 27 марта будут летать только в пять городов

«С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона», — написал Экши на своей странице в Twitter, передаёт ТАСС.

Гендиректор национального авиаперевозчика Турции при этом подчеркнул, что «грузовые перевозки продолжат осуществляться». Экши также не исключил, что «число внутренних рейсов будет также сокращаться».

Напомним, что коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 947 человек. По меньшей мере 21 человек умер от заболевания, вызванного коронавирусом.