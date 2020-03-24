«Говорят уже три года»: Татьяна Брухунова высказалась о слухах о рождении ребенка от Евгения Петросяна

Пресса 23 марта сообщила о рождении общего ребенка Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Помощница известного комика решила прокомментировать такие сообщения. Не так давно отпраздновавшая 31 год со дня появления на свет Татьяна Брухунова высказалась по поводу слухов о рождении ребенка от Евгения Петросяна. СМИ сообщили, что наследник юмориста якобы появился на свет в одном из роддомов ОАЭ, где возлюбленные проводили время. Корреспонденты считают, что ребенка звездной паре родила суррогатная мать, но его пол и имя родители пока не оглашают.Поклонники поинтересовались у Брухуновой, в действительности в их семье пополнение. Она в свойственной для себя манере ответила шуткой, чем утешила далеко не всех любопытных лиц. По словам бывшей помощницы Евгения Петросяна, об этом говорят уже три года. Подписчики попытались уточнить, сколько у нее теперь детей, на что супруга артиста с юмором заявила: «пятерня».

READ На бразильский пляж обрушилось метеоцунами: опубликованы кадры происходящего

Свой отпуск пара провела в Дубае. Несколько дней назад артист и его помощница возвратились в российскую столицу, где отбывают двухнедельный карантин. Татьяна сообщила о завершении отдыха с нотками грусти: по ее словам, отпуск — быстротечное дело, чего нельзя сказать о работе. Карантин тоже не обошел Дубай, но там, как выразилась Брухунова, все спокойно и в море можно купаться.