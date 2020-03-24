Анастасия Тарасова показала танцы своей полуторагодовалой дочки Миланы

Анастасия Тарасова часто показывает своим подписчика трогательные видео со своей дочкой Миланой. Недавно супруга футболиста продемонстрировала, как хорошо девочка танцует под русские народные песни. Анастасия Тарасова в своем блоге в Instagram часто показывает фотографии 1,5 годовалой дочери Миланы. Также часто можно видеть и малышку Еву, которая пока тихонько спит на всех фото. Старшая дочь модели наоборот выражает свой характер и делится первыми успехами в разной деятельности. Также Милана обожает кокетничать перед камерой, потому становится главной героиней маминых Stories.

23 марта Анастасия Тарасова вновь поделилась серией роликов, где участвовала старшая девочка. Малышка любит танцевать под русские народные песни. Особенно смешит жену футболиста движение, когда девочка она взяла небольшой футбольный мяч и ловко крутила в руке.

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