В Госдуме оценили данные о возможном росте цен на бензин

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
В Государственной думе попросили владельцев сетей АЗС и оптовых продавцов топлива не сеять панику. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
Ранее в НТС предупредили, что спрос на бензин может упасть из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса нового типа.
Как полагает депутат, эти «неэтичные» данные не соответствуют действительности. «Такими заявлениями союз просто сеет тень сомнения на добросовестные топливные организации», — добавил депутат. Он считает, что ситуация с коронавирусом не связана с дальнейшими перспективами.
«Все подобные изменения по факту должен оценивать ФАС и однозначно реагировать на рынок топлива с тем, чтобы не сеять панику», — отметил Гладких.
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Парламентарий попросил сделать все для недопущения паники, иначе россияне начнут запасаться канистрами бензина.
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