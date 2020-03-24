Заворотнюк уличили в желании спрятаться от публики

В сети появились неожиданные подробности об Анастасии Заворотнюк, которая почти год борется с тяжелой болезнью, актриса могла спрятаться от проблем за недугом.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк на сегодня, 24 марта

Практически сразу после того, как стало известно о болезни актрисы выяснилось, что «прекрасная няня» имеет бешеные долги. В связи с чем в российском шоу-бизнесе многие предположили, что Заворотнюк решила «спрятаться за болезнь» и переждать.

Что интересно семья актрисы так и не рассказала, что именно происходит с Заворотнюк, не подтвердив и не опровергнув факт болезни.

Позже стало известно, что против Заворотнюк было открыто несколько дел, однако из-за болезни они через время были прекращены. Правда недавно именитый российский адвокат Сергей Жорин признался, что на самом деле денежные проблемы звезды никуда не ушли, и актриса имеет немало непогашенных долгов.

Жорин добавил, что из-за этого Заворотнюк разыскивали судебные приставы. Но потом налоговые органы оставили знаменитость в покое, закрыв некоторые дела.

Но на днях выяснилось, что за актрису снова взялись налоговики. Пока неясно, с чем именно связан такой поворот дел.

Источники из окружения актрисы признались, что семья приняла сложное для себя решение выставить на продажу шикарный особняк Анастасии Заворотнюк в Подмосковье, видимо чтобы оплатить долги.