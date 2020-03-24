Препарат «Фавипиравир» должен справиться с коронавирусом

В лечении коронавируса совершен прорыв. Дело в том, что спонский препарат фавипиравир эффективнее советского (российского) арбидола лечит коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее исследование китайских медиков опубликовано в библиотеке медицинских препринтов medRxiv.

Во время исследования 116 пациентов лечили при помощи комбинации привычных препаратов и фавипиравира, а 120 вместо него принимали «Арбидол». Выяснилось, что на седьмой день выздоровело более 71% заболевших из первой группы и около 56% — из второй.

«Для пациентов, инфицированных COVID-19, ранее не получавших противовирусное лечение, фавипиравир является предпочтительным лекарством», — заключили авторы исследования, опубликованного в библиотеке medRxiv.

«Фавипиравир», цена в России

Сотрудники Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к испытаниям вакцины против коронавируса. Ученые тестируют сразу 13 вариантов вакцины.

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить 1–2 варианта, которые покажут наилучшие результаты», — рассказал заведующий лабораторией ГНЦ вирусологии и биотехнологии Ильназ Иматдинов.

Отдельно уточняется, что вакцину разрабатывают «в круглосуточном режиме», а «ученые уже работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины». Информации о цены препарата и том, где его можно купить в России пока нет.

Где можно купить «Фавипиравир»

В Российской Федерации данный лекарственный препарат продается под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

Какие побочные эффекты у лекарства?

В Китае заявляют об отсутствии побочных эффектов, но японские врачи еще в 2014 году во время исследований установили, что препарат, если принимать его во время беременности, может вызвать гибель плода или привести к его деформации. Кроме того, негативный эффект был замечен во время приема лекарства и мужчинами. Врачи заявляют, что «Фавипиравир» влияет на сперму, тем самым причиняя негативные последствия будущему плоду.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи решило не ввозить в страну «Фавипиравир» после того, как специалисты по инфекционным болезням установили, что для подтверждения эффективности препарата недостаточно клинических данных.