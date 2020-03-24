Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии

Беспилотный летательный аппарат был сбит сирийскими ПВО рядом с авиабазой Хмеймим, где дислоцированы силы ВКС РФ, 23 марта государственное агентство Сирии SANA. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о том, что 10 февраля российские комплексы ПВО «Панцирь» на базе Хмеймим отразили две атаки беспилотников.

Сирия сегодня 2020: новости 24 марта

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, где был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками», — сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении отмечено, что на переговорах затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики.

«Безопасность полета самолета министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики обеспечивали истребители Су-35С ВКС России», — сообщили в МО РФ.

Обзор карты боевых действий на 24.03.2020

21 марта «Силы освобождения Африна» (AFL) объявили, что ими были убиты и ранены 22 члена протурецких формирований. В официальном заявлении курдская партизанская группа заявила, что в результате этих нападений погибли 11 и ранено также 11 боевиков.

Операции проводились в деревне Араб Варан в южной части Африна, в селе Шалтаа Шаринского района, в окрестностях города Мареа, в в районе Махмудия города Африн, в деревне Косса района Раджу и в деревне Абидан в районе Балбула.

Боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в минувшие выходные из ПТРК обстреляли позиции правительственных войск. В результате в районе поселков Аль-Хадер и Аль-Хадад вспыхнуло ожесточенное боестолкновение. В свою очередь сирийские военные артиллерийским огнем накрыли позиции противника.

На линии соприкосновения несколько раз вспыхивали перестрелки. Боевики нарушили режим прекращения огня в окрестностях н.п. Сафухан и Кафр-Джалис. Аналогичные события произошли на юге провинции в районе селения Аль-Фатира.

На прошлой неделе, джихадисты не признающие договоренности московского соглашения, разрушили турецкий военный пост, расположенный у шоссе М-4.

Совместное российско-турецкое патрулирование по автомагистрали было сорвано. Возле н.п. Ариха боевики телами людей перегородили трассу, не позволяя колонне российской бронетехники соединиться с турецким патрулем. В результате последний был вынужден выехать на задание в одиночку.

В окрестностях магистрали М-4 также было замечено перемещения турецких подразделений. Прибыла очередная колонна из нескольких десятков автомобилей и бронетехники.

В окрестностях селения Тарнаб и города Мизбит турецкие военные создали несколько укреплений. Кроме того наблюдательные пунктыы появились у деревни Шалах и у селения Басанкуль.

Оперативная сводка по Сирии на 24 марта 2020 года

Информационный портал Al Nour сообщил о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF), которая запрещена в РФ, районах провинции. Сработало СВУ, которое было заложено на пути следования курдских боевиков вблизи города Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате взрыва как минимум два члена SDF погибли, еще несколько получили ранения.

Появилась информация о том, что «демократические силы» распорядились о закрытии десятков магазинов и оштрафовали их владельцев за несоблюдение мер безопасности, введенных в условиях пандемии коронавируса. О месте случившегося не сообщается.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опубликовал новую информацию о ходе восстановительных работ в зачищенных от террористов районах страны. Стало известно, что за сутки правительственным силам удалось завершить реконструкцию трех жилых домов, два из которых находились в Дамаске и один — в Хаме.

Также была отремонтирована школа в населенном пункте Эль-Абд в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, была проведена оценка состояния инфраструктуры и социально значимых объектов в поселении Бокката в Эль-Кунейтре и в городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зоре.