24 марта 2020 отмечается праздник Ефимов день

На 24 марта приходится чествование архиепископа Евримия II. Он жил в 15 веке и родился в Новгороде. Его семья состояла из священника Михея и анны. Долгое время они не могли иметь детей. Так что пообещали посвятить своего ребенка Богу. Будущий архиепископ в 15 лет принял монашеский постриг. Его же избрали в 1429 году в архиепископы новгородские.

Какой праздник церковный 24.03.2020

Постриг монаха Ефим принял в 15 лет, а в 1429 году его избрали в архиепископы новгородские. При жизни и после нее он стал известен за добродетельную жизнь, внимание к переписыванию церковных книг и восстановлению храмов.

На этот день, по поверью, в березах начинал двигаться сок.

Прилетали такие птицы, как чибисы и зяблики, говорили: «Всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает». Кукушка — одна из тех птиц, кому в народной культуре уделено немало внимания. Стоило услышать ее впервые — нужно было позвенеть деньгами, чтоб не переводились и умножались.

Если кукушка кричала до того, как деревья оделись зеленью – будет голодный год. Но, в малое утешение — воры в доме потерпят неудачу. Неурожай обещал и набег мышей на поле. В Ефимов день начинались садовые работы.

Ночной иней выпал — днем не выпадет снега, а пышный иней — ждали славную погодку.

Тепло этого дня, как и вообще в конце марта, указывало на теплое лето.

По православному календарю праздник сегодня, 24 марта

По церковному календарю, 24 марта поминают святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Родился будущий Святой в Дамаске примерно 580-м. Он получил блестящее образование, особенно преуспев в изучении философии, за что был назван «Премудрым»

Он много путешествовал по монастырям, общаясь с отшельниками и пустынножителями. В Иерусалимском монастыре Феодосия Великого он подружился с иеромонахом Иоанном Мосхом, став его духовным сыном.

Совершая вместе паломничество по разным обителям, они, записывая жития и поучения подвижников, впоследствии составили знаменитую книгу «Лимонарь» или «Луг духовный».

Спасаясь от опустошительных набегов персов, они сначала удалились в Антиохию, а потом в Египет, где Софроний и принял постриг. Патриархом Иерусалимским его избрали в 634-м — он был предстоятелем десять лет.

Святой Софроний стал свидетелем осады Иерусалима магометанами. Горожане, изнуренные голодом, открыли ворота города с условием, что завоеватели пощадят христианские святыни. Обещания противник не выполнил, и патриарх скончался в глубокой скорби о судьбе христианских реликвий.