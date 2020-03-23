За Брежнева единороссы победили безработных пролетариев очередных муниципальных выборах Алтайском крае

Кандидаты от «Единой России» одержали очередную уверенную победу на очередных муниципальных выборах в Алтайском крае. О триумфе своих подопечных партийцы сообщают на сайте регионального отделения ЕР. При этом, как следует из данных ГАС «Выборы», процедура уже традиционно прошла без сколько-нибудь серьезной конкуренции.

22 марта в Локтевском районе состоялись выборы главы Покровского сельсовета. По итогам голосования кандидат от «партии власти» 48-летняя Татьяна Найденко набрала 64 %, обеспечив себе победу. Стоит заметить, что Найденко до того момента была и.о. главы упомянутого сельсовета, а потому нельзя сказать, что в ее лице сельсовет обрел нового руководителя. Ее единственным конкурентом стала 33-летняя безработная Валентина Чикалова от «Справедливой России». Третий кандидат, пенсионерка Тамара Винокурова от ЛДПР, выбыл после регистрации. Любопытно, что по данным ГАС «Выборы» 41 бюллетень (около 15,3 % от общего числа) оказался недействительным. Вероятно, в них отметки стояли напротив фамилии кандидата от «жириновцев».

В тот же день проходили дополнительные выборы депутата Половинкинского сельского Собрания депутатов Рубцовского района. На них победу также одержал единоросс – директор ООО «Целинник», 40-летний Сергей Брежнев. Его конкурентами стали 26-летняя безработная Ольга Пеннер от ЛДПР, и 54-летний эсер Сергей Софиенко, который работает водителем в СПК «им. Кирова». На ГАС «Выборы» указано, что его поддержали 29 человек, Ольгу Пеннер — четверо, Сергей Софиенко — один. Итого в голосовании приняли участие 34 человека при 72 избирателях.

Единороссы стараются не пропустить ни одних выборов в Алтайском крае, на которых претенденты от «партии власти» борются с оппозиционерами, часто неизвестными широкому кругу избирателей. Наблюдатели называют в качестве главных причин такого положения короткую скамейку желающих у оппозиции и их слабое желание бороться за власть на уровне сельсоветов. По такому сценарию прошли довыборы в Саратовское сельское собрание депутатов Рубцовского района летом прошлого года, а еще ранее кандидаты от «партии власти» одержали победу в условиях ограниченной конкуренции на довыборах депутатов двух сельсоветов в Краснощековском районе — Маралихинском и Карповском. Тогда кандидаты от ЕР получили от 95,5 % до 98 % голосов от явки. Единороссам в том случае также составили конкуренцию лишь безработные земляки. Уже в октябре прошлого года выборы прошли в двух сельсоветах Кытмановского района, где все мандаты также достались единороссам, которым не смогли навязать борьбу два возрастных либерал-демократа. На выборах глав Орловского и Полевского сельсоветов Немецкого национального района 15 марта 2020 года кандидаты от ЕР также одержали уверенную победу.