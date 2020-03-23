Переворот минивэна оживленном перекрестке Барнауле засняли очевидцы

В Барнауле произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР. В результате столкновения двух иномарок одна из них «прилегла» на бок. В соцсетях уже появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения, но пользователи все равно спорят о том, кто должен нести ответственность.

Авария произошла утром 23 марта с участием автомобилей Toyota Ipsum, Honda Accord и Toyota Caldina. От удара Ipsum перевернулась на бок. Момент аварии попал на видеорегистратор одного из участников сообщества «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте».

Любопытно, что пользователи принялись спорить, кто из участников аварии виноват. Большинство склоняются к тому, что это все же водитель Ipsum, хотя на записи не видно четко, не выехал ли водитель Caldina на встречную полосу в ожидании поворота.

Между тем в комментариях появилась информация, что мужчина за рулем Ipsum был пьян. «С антисептиками переборщили от коронавируса. Принимали внутрь», — тут же пошутил на злобу дня другой пользователь. «Там стаканчик с пивом выпал из салона, когда он его набок положил», — добавил свидетель. При этом отдельные свидетели утверждают, что после ДТП кто-то из участников справлял нужду на перевернутый Ipsum.