Чавушоглу назвал политическим безрассудством политику Брюсселя в отношении Анкары

«В год, когда был осуществлён Brexit, отталкивать от себя единственное крупное европейское государство, всё ещё стремящееся стать членом ЕС и, более того, как ответственный игрок, подтверждающее слова делом, является крупнейшим политическим безрассудством на памяти многих поколений. Турции, Соединённому Королевству и ЕС необходимо работать вместе и стабилизировать обстановку в соседних регионах, а Евросоюзу также нужно ускорить процесс вступления Турции в сообщество», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Он также подверг резкой критике власти Греции, «которые использовали слезоточивый газ и вели огонь по людям», которые пытались прорваться через турецко-греческую сухопутную границу.

«Греция также незаконно приостановила прием прошений об убежище. ООН выступила с критикой (греческого правительства- ред.) а ЕС — нет. Погибли люди, десятки были ранены, а «европейский престиж в мире пострадал», — указал Чавушоглу, добавив, что попытки ЕС разрешить миграционный кризис, вызванный конфликтом в Сирии, не дают результата.

«Мы не можем решить проблему в странах, где она зародилась, принимая желаемое за действительное и поучая Турцию — единственную страну, которая предпринимает активные действия», — отметил министр.