Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

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Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

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Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.

Сообщается, что послабление коснется предприятий в сферах недр, связи, алкоголя, атомной энергии, гостайны, частной детективной деятельности, оружия и образования.

Также отменяются налоговые и таможенные проверки.

По информации источника, меры защитят компании в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

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