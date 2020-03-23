ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста

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Yves Herman/Reuters
Европейский союз из-за коронавируса впервые разрешил отклоняться от Пакта стабильности и роста, базового документа еврозоны, пишет ТАСС.
Сообщается, что приостановление предложила Еврокомиссия. Идею поддержал совет ЕС по экономике и финансам.
Пакт устанавливает два ограничения: дефицит госбюджета не больше 3% ВВП страны и госдолг до 60% ВВП. Временная отмена позволит государствам выделить дополнительные средства на поддержку бизнеса в условиях коронавируса.
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