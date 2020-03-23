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Chuck Burton/AP

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/03/8da0ba69446dcf4ed862d73fce568399.jpg" alt="Глава Пентагона допустил заметное влияние коронавируса на боеготовность ВС США" />

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса может оказать влияние на боеготовность ВС США, отметив, что американское Минобороны все еще «готово защищать страну». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают, в течение длительного времени, ее влияние на боеготовность будет заметно», — сказал Эспер.

По словам министра обороны США, снижение боеготовности американских сил случится из-за отмены ряда учений, что уже можно наблюдать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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