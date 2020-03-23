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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/715/12606715/Depositphotos_54305839_l-2015-pic905-895x505-40242.jpg" alt="Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии" /></p> <p>

Российские власти на полгода освободят от необходимости продлевать лицензию некоторые компании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с проектом постановления источник.

Сообщается, что послабление коснется предприятий в сферах недр, связи, алкоголя, атомной энергии, гостайны, частной детективной деятельности, оружия и образования.

Также отменяются налоговые и таможенные проверки.

По информации источника, меры защитят компании в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

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