Как выбрать плитку Kerama Marazzi для ванной комнаты?

Лучшим и непревзойденным вариантом для оформления ванной комнаты является керамическая плитка.

Она уже давно доказала свою эффективность и стала самым востребованным материалом в облицовке и внешнем оформлении ванной и туалета. Отметим, что она не только практична и универсальна, но и красива. В наши дни существует огромное количество разнообразных плиток, которые отличаются между собой внешним видом, стилевым направлением и разнообразным способом подачи. Дизайнеры предлагают не стоять на месте, а сочетать в себе сразу несколько коллекций известного бренда Kerama Marazzi. Тогда вам удастся создать по-настоящему стильную ванную комнату, в которой будет интересно и приятно находиться долгое время.

Начнем с того, что для выбора плитки Kerama Marazzi в ванную комнату необходимо учитывать следующие важные критерии:

1. Площадь комнаты – безусловно, вы будете отталкиваться именно от неё. Потребуется замерить максимально точно. Если у вас маленькое помещение, то лучше выбирать маленьких размеров плитку, тогда работникам не придется резать материал, а следовательно вы сэкономите на этом, да и к тому же не придется травмировать сам рисунок.

2. Расположение предметов сантехники – вы уже заранее должны знать и понимать, что и где будет располагаться. Например, если у вас остается большое пространство пустой стены, то его можно заполнить красивым рисунком или несложной геометрией. Обратите внимание, что для слишком маленьких санузлов лучше не выбирать сложные рисунки, они будут красть пространство. Постарайтесь сделать его максимально объемным и широким, а для этого достаточно использовать один тон или небольшой рисунок в виде маленького орнамента. При желании можно расставить стильные детали, тогда ваша ванная будет выглядеть по-настоящему идеально. В работе отлично подойдет плитка керама марацци каталог для ванной.

3. Не забывайте про необычные элементы дизайна – это может быть креативная мыльница, яркие полотенца, мочалки разноцветных цветов. Обязательно все должно идеально подходить в тон к основному цвету вашего пространства.