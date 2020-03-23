Доктор Мясников: Италия и Китай упустили время с карантином

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Инфекционист рассказал, как не заразиться коронавирусом Covid-19
Профессор-инфекционист Грэд Медли из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, рассказал о действенной, по его мнению, профилактике, которая позволит спастись от коронавируса, сообщает...
Зарубежный медик назвал продукты для повышения иммунитета во время пандемии коронавируса
Share Tweet Share Share Email CommentsВо время пандемии коронавируса лучший способ защитить себя от заражения – соблюдать гигиену и укреплять иммунитет. Разумеется, речь идет...
18 марта отмечается несколько церковных праздников
По православному церковному календарю, 18 марта 2020 отмечают день памяти Святых Конона, Онисия, Марка, Исихия и других. Наш сайт рассказывает, кем были эти Святые...
22 марта отмечается несколько церковных праздников
Народный праздник Сороки отмечается 22 марта 2020 года (по старому стилю – 9 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти 40 мучеников...
Это признание: Соловьев отреагировал на шутку в КВН о своих виллах в Италии (ВИДЕО)
Share Tweet Share Share Email CommentsВедущий канала "Россия 1" ответил на шутку артистов о недвижимости в европейской стране. Ведущий "России 1" Владимир Соловьев ...