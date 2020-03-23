В Брянске парня осудили на 2 года за сбыт фальшивых купюр

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Стоимость нефти упала до $21,3
close Hasan Jamali/AP Мировые цены на нефть показывают снижение котировок до 8% — 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так стоимость североморской нефтяной смести марки Brent упала...
России важно сохранять свою долю на рынке нефти, уверен Сечин
Share Tweet Share Share Email CommentscloseГлава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что важно сохранять свою долю на нефтяном рынке, чтобы не терять потребителей.«Цена корректируется, а...
Что нас ждет 17 марта: главное за три минуты
Главные события: В Москве пройдет расширенная коллегия генпрокуратуры с участием Владимира ПутинаГосдума рассмотрит в первом чтении проект о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии, закон может быть...
Глава Минздрава Алтайского края наконец обозначил сроки получения лицензий туберкулезных больницах Рубцовска
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что проблема с отсутствием лицензий по профилю «фтизиатрия» в туббольницах региона будет решена лишь в течение года....
Названы приметы и запреты на День весеннего равноденствия
Наступил этот день сегодня, 20 марта, ровно в 06:50 по времени Москвы. Еще много лет назад древние славяне заметили, что в этот день активизируется...