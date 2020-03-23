Министр здравоохранения Израиля заявил, что до 16 апреля пандемию коронавируса остановит Машиах

Несколько дней назад Яков Лицман, который является министром здравоохранения Израиля, дал интервью, в котором поделился тем, какие меры были приняты в борьбе с пандемией. Когда ему задали вопрос о том, будет ли Израиль оставаться закрытым до 16 апреля, когда празднуется Песах, министр ответил весьма неожиданно. Он уверен в том, что до этого времени придет Машиах, который и спасет страну, ведь Песах – это время искупления, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ранее раввины уже говорили о том, что Машиах пришел в Израиль, но когда он даст о себе знать – пока что остается загадкой. Но так, как министр является официальным лицом, то он наверняка знает немного больше остальных. Если он уверен, что пандемия будет остановлена до 16 апреля, то у него, скорее всего, есть все основания об этом говорить. Стоит отметить, что в некоторой степени, слова министра здравоохранения подтверждаются теми слухами, что ходят среди правительства США. Они также говорят о том, что уже к концу апреля получится полностью закрыть вопрос, который касается пандемии. Конечно, снятие карантина и прекращение пандемии – это достаточно хорошая новость. Но стоит учесть то, что если Машиах придет и остановит пандемию, то по предсказанию он должен остановить еще и войну. Так, как войны еще нет, то начаться она может очень скоро, если министр окажется прав.