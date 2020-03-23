Китайский эксперт заявил, что пандемия коронавируса может затянуться на два года

Исследователи считают, что процесс подавления вспышки вируса затянется, поскольку Европа и США не смогут так оперативно и эффективно действовать, как Китай, который на сегодняшний день практически справился с заболеванием. Об этом наглядно свидетельствует статистика, которая показывает количество зараженных, погибших и выздоровевших.

Чжан уверен, что выход кроется только в радикальных, слаженных действиях всех государств.

В то время как Китай первый потерпал от напасти коронавируса другие страны осмеливались поучать его. Однако сейчас Китай показал хороший пример того, как следует действовать, для того, чтобы в короткие сроки справиться с распространением коронавируса. Полная мобилизация всех необходимых служб и органов власти дали свои результаты. И теперь те страны, которые поучали Поднебесную, сегодня сами претерпевают от Covid 19. В то же время Китай, стабилизировав ситуацию в своей стране, ринулся на помощь в другие государства.

Как показывает опыт, китайская модель борьбы со смертельным вирусом оказалась гораздо действенней, чем западная.