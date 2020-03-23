Ученые обнаружили край Млечного пути

Как показало последнее исследование, наша галактика имеет протяжность в 1,9 миллиона световых лет. Это доказывает, что на самом деле Млечный путь гораздо больше, чем считали ранее ученые. Он примерно в 15 раз шире своего спирального диска. Благодаря новым данным, астрономы в ближайшее время смогут оценить примерную массу нашей галактики, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Ученые уже давно знают, что наиболее яркой частью нашей галактики есть достаточно большой диск, в середине которого находится Солнце. Примерный диаметр этого диска составляет 120 тысяч световых лет. Вокруг него располагается газовый диск, а за ним еще один, который состоит из невидимых частиц и простирается на огромное расстояние. Астрофизик Элис Дизон учел в своем исследование те галактики, которые находятся рядом, чтобы определить размеры Млечного пути. По результатам исследования получилось около 1,9 миллиона световых лет. Ученые дополнительно сделали компьютерную модель того, как могут образовываться галактики наподобие Млечного пути. Данная модель показала то, что там, где заканчивается темный диск, скорость галактик небольшого размера, расположенных рядом, значительно уменьшается. Благодаря новым данным ученые надеются больше узнать о свойствах и особенностях Млечного пути.