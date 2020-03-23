«Плата за слезы Бузовой?»: аналитик судьбы Алексей Гришин рассказал о причине неудач Тарасова

К футболисту пришел элемент денег, однако он связан с риском для здоровья.

Что за черная полоса в жизни у Дмитрия Тарасова? Неужели воздается за Бузову? Эти и другие вопросы пишут пользователи, когда снова узнают о проблеме в жизни футболиста Дмитрия Тарасова. Кратко: в 2019-ом он сломал ногу, ФК «Локомотив» прекратил с ним работу; клуб не хотел выплачивать деньги за лечение; были суды с бывшей женой из-за алиментов, а также травля в Сети. В 2020-ом он получил долгожданный контракт от ФК «Рубин». Но уже на 3-ий день тренировок сломал ногу и угодил в больницу.

Что же происходит в жизни футболиста, мы спросили у аналитика судьбы, читающего карты таро и гороскоп по китайской астрологии ба-цзы, Алексея Гришина. Специалист проанализировал карты Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.

И если к Бузовой пришел элемент, который символизирует супруга, то к Тарасову пришел элемент денег. Но здесь подвох: с приходом денег увеличивается активность, а вместе с ней есть риски для здоровья. И Гришин считает, что история Тарасова со сломанной ногой на 3-ий день после подписания контракта – яркий тому пример.

«К нему пришли деньги. И одновременно это ударило по здоровью. Почему? Потому что элемент денег нападает на элемент, который нас порождает, на наш ресурс. Соответственно, когда к нам приходят деньги, у нас может увеличиться количество работы, могут быть выгодные контракты, но при этом нужно быть максимально аккуратными с точки зрения здоровья. Он просто не доследил за этим», — отметил Гришин.

Отметим, что ранее аналитик смотрел карту Ольги Бузовой. И согласно китайской астрологии ба-цзы, ее чувства к Даве можно считать более чем искренними. Гришин даже дал положительный прогноз этой паре, только предостерег от штампа в паспорте. Что касается Тарасова, то аналитик уверен, что в его жизни все наладится, если он будет более внимательным.