Турция приостановила авиасообщение ещё с 46 странами

Ранее Турция ввела приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции. Как сообщило ранее посольство РФ в Анкаре, иностранцам, побывавшим в этих странах в течение последних 14 дней, отказывается во въезде в Турцию, сообщает РИА Новости.

Как сообщило Главное управление гражданской авиации, к числу стран, с которыми приостанавливается авиасообщение, добавлены Кувейт, Бангладеш, Монголия, Украина, Косово, Марокко, Ливан, Иордания, Казахстан, Узбекистан, Оман, Словения, Молдавия, Джибути, Экваториальная Гвинея, Канада, Индия, Венгрия, Гватемала, Польша, Кения, Судан, Чад, Филиппины, Латвия, Перу, Шри-Ланка, Эквадор, Нигер, Тунис, Алжир, Кот-д’Ивуар, Финляндия, Ангола, Чехия, Доминиканская Республика, Камерун, Черногория, Колумбия, Северная Македония, Мавритания, Непал, Португалия и Панама. Кроме того, в этот список власти Турции добавили непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра и Тайвань.

Решение вступило в силу в субботу, 21 марта, с 17.00 мск.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались.