СМИ: у 74-летнего Петросяна и 30-летней Брухуновой родился ребенок

Пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Известный 74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова стали родителями.

Как пишет Стархит, якобы сыгравшая свадьбу в конце 2019 года пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

По некоторым данным, артист и его молодая избранница специально отправились в ОАЭ, где произошло рождение ребенка. Роды 13 марта 2020 года в одном из медицинских центров Дубая.

"Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы", — заявил представители окружения бжжрхча пары.

За услуги суррогатной матери звездная пара заплатила около пяти миллионов рублей.

Пара никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию. В Instagram Татьяны Брухуновой лишь появилось фото, где помощница Петросяна запечатлена в купальнике на фоне моря и виднеющихся вдали небоскребов, что свидетельствует, что знаменитости действительно ездили в Дубаи.

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"Это был прекрасный отпуск", — оставила Татьяна многозначительную подпись под снимком.

Напомним, что у Петросяна есть дочь Викторина от предыдущих отношений, а для Брухуновой младенец стал первенцем.

Напомним, что осенью позапрошлого года Евгений Петросян развелся со своей четвертой супругой Еленой Степаненко.