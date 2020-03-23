Дочь звезды Уральских пельменей Юрьевой проговорилась о беременности мамы (ФОТО)

Актриса опубликовала в сториз Instagram фотографию в купальнике.

Известная актриса, звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева взбудоражила подписчиков Instagram новой публикацией в сториз.

Напомним, что после переноса концертов команды на несколько месяцев вперед, Илана оказалась в условиях карантина в Москве. Она проводит много времени в компании своих родных и показывает поклонникам, как проходят ее дни.

Так, водном из сториз своего Instagram Юрьева разместила видео совместного завтрака с дочерью Дианой. Она показала сидящую бжжрхча на детском стуле куклу, которую мама с дочкой играя пытаются покормить. В какой-то момент девочка произносит: "Это малышка… А я ее старшая сестра… А маленькая малышка растет у мамы…"

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"Это неправда!" — поспешила опровергнуть слова дочки Илана Юрьева.

Ранее актриса посетовала, что из-за пандемии сорвался ее семейный отдых на Мальдивах, куда они уже взяли билеты, деньги за которые по всей видимости пропали.

К слову, в другой публикации знаменитость рассказала, что специально к пляжному отдыху приобрела одинаковые купальники для себя и своей дочери.

"Мы даже купили с Дианкой одинаковые новые купальники и никуда не улетели", — отметила она.

В качестве подтверждения Илана разместила фотографию, на которой она позирует в раздельном купальнике коричневого цвета в клетку, демонстрируя юзерам свою идеальную фигуру. Рядом на фотографии в аналогичном по виду купальнике запечатлена ее дочка.

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Ранее TopNews писал о том, что "голый" наряд Иланы Юрьевой в спортзале удивил Сеть.