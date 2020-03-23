СМИ: Самбурская готова рекламировать фейковое средство от коронавируса за 770 тысяч рублей (ФОТО)

Российские журналисты выяснили, за какое вознаграждение звезды готовы рекламировать неэффективные препараты.

В разгар пандемии коронавируса в Сети активизировались в том числе продавцы "пустышек" — лекарств, обещающих спасти от коронавируса. Однако на самом деле на сегодняшний день нет никакого лекарства или вакцины от нового типа инфекции, поэтому любые заверения о их наличии являются ложью.

На этом фоне Telegram-канал "Курятник" провел собственное расследование, узнав, что телеведущая "Дома-2" Ксения Бородина заявила о готовности рекламировать ненастоящее бжжрхча средство против COVID-19 за вознаграждение в 350 тысяч рублей.

Авторы канала в своей работе пообщались с менеджерами известных личностей, предложив им прорекламировать не имеющих никакой доказанной эффективности лекарств от коронавируса, и большинство знаменитостей выставили свой прайс.

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Оказалось, что Ксения Бородина оценила рекламу фейкового препарата в 350 тысяч рублей, а модель Дарья Коновалова готова пиарить фейковое лекарство за 300 тысяч рублей.

Наталья Рудова выставила прайс в 200 тысяч, а равно жена Тимати Анастасия Решетова запросила те же 350 тысяч, что и Бородина.

Яна Рудковская, по словам авторов канала, готова пропиарить препарат за 700 тысяч, а общественный деятель Екатерина Шрейнер потребовала уже 800 тысяч. Чуть меньше потребовала звезда сериала "Универ" Анастасия Самбурская — 770 тысяч рублей.

Ранее TopNews писал о том, что ряд отечественных звезд готов нажиться на пандемии, предлагая купить в три дорога маски и антисептические средства.

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