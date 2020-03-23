Это признание: Соловьев отреагировал на шутку в КВН о своих виллах в Италии (ВИДЕО)

Ведущий канала "Россия 1" ответил на шутку артистов о недвижимости в европейской стране.

Ведущий "России 1" Владимир Соловьев высказался по поводу шутки команды КВН на" Первом канале".

Напомним, что ранее команда Орловского госуниверситета "Такие истории" показала номер, сюжет которого рассказывал о людях, оказавшихся в неприятной ситуации.

Так, жертвами пародий юмористов стали Грета Тунберг, музыкант Сергей Шнуров, певица Ольга Бузова, а также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и Владимир Соловьева, который, по мнению КВН-щиков, "донашивает костюмы за Стивеном Сигалом".

Выступление персонажа Соловьева было показано под песню группы "АнимациЯ" "Я люблю свою родину! Вроде бы". При этом была затронута тема недвижимости теле- и бжжрхча радиоведущего в Италии.

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Позднее сам Соловьев отреагировал на выступление команды. По его словам, он видел этот номер.

"Ну, пошутили и пошутили. Да, я видел. Во-первых, они не представляют размеры Стивена Сигала — у него 1,93 м, и у него несколько другая манера одеваться. Хотя я польщён. Я Стивена очень люблю, мы с ним дружим. А если говорить о недвижимости… Ну, зачем же так далеко ходить? Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй. Законом это не запрещено — пожалуйста. А насчёт того, что "люблю родину, вроде бы" — это они напрасно. Родину я как раз люблю, осознанно. Ну, ребята молодые, им бы всё шутить. Но над чем там смеяться? Там же шуток особо нет. Но, скажем вежливо, не очень принято в телевизионной аудитории раскручивать ведущих конкурирующих каналов. Но это признание", — сказал он в беседе с "Подъемом".

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