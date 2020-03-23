Оказывается, я не уходила никуда: Михалкова раскрыла правду о своем участии в шоу Уральские пельмени

Бывшая участница шоу написала пост в соцсетях, в котором поделилась своими переживаниями относительно ухода из команды.

Известная юмористка и телеведущая, бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о своем уходе из коллектива.

В Instagram знаменитость разместила пост под названием "Долгий период послевкусия". По признанию Юлии, впервые за последний месяц она включила телевизор и увидела на СТС выступление "Уральских пельменей" со своим участием.

"Интересно, конечно! Меня в "Пельменях" уже полгода нет, а посмотришь ТВ — я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда). Дежа вю! Также было в январе в Майями, когда бжжрхча писала книгу и вспоминала веселые, откровенные истории о жизни в коллективе", — признается она.

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В итоге Юлия сделала вывод о том, что "иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни".

"Воспоминания, опыт, извлеченные уроки, чувство благодарности к партнеру продолжают влиять на наше поведение, мысли, вдохновлять нас долгие годы, тогда как сами отношения могли длиться лишь месяц. Вот такой парадокс!" — подчеркивает она.

Публикацию Михалкова сопроводила фотографией, на которой она позирует сидя на стуле в коротком платье и темных колготках с рисунком "гусиная лапка". Образ дополняют матерчатый декор розового цвета, туфли на высоком каблуке и убранные в хвост на макушке волосы.

Подписчики с сожалением отметили, что им не хватает Юлии в популярном проекте.

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"Я рад за твои новые горизонты,проекты! Но скучаю,что не увижу в новых пелемешках!", "Вернитесь в пельмени!", "Жаль что ушла, как будто пол команды ушло", "Юлька вернись в Пельмени! Я не представляю Пельменей бес тебя!", "Пора создавать пельмени из ушедших из пельменей", — пишут поклонники.

Ранее TopNews писал о том, что Юлия Михалкова назвала "виновников" отсутствия вакцины от коронавируса.