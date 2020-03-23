Петербуржцам симптомы коронавируса описали по дням

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Россия закрывает границы из-за коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В подобных условиях властям ряда стран приходится принимать серьезные решения. Например, в России с 18 марта закрываются границы...
Источник: авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено
close Depositphotos Россия и Турция с 23 марта ограничат авиасообщение регулярными рейсами Москва — Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину. Об этом сообщает «Интерфакс»...
Эмигрантка из России рассказала, как проходит карантин в Испании
Share Tweet Share Share Email CommentsВ Испании в настоящий момент действует двухнедельный карантин, введённый в связи с распространением коронавируса. Эмигрантка из России рассказала, как...
В ЛНР сообщили о размещении техники ВСУ на позициях в Донбассе
МОСКВА, 21 марта/ Радио Sputnik. Украинские силовики размещают бронетехнику в районах участков разведения сил и средств...
Разгадана мистика таинственного «дерева жизни» в США
В XII веке до нашей эры, когда миром правили фараоны и цари, на территории американских штатов Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико жили представители индийской...