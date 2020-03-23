Назван самый безопасный вид транспорта во время пандемии коронавируса

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Российский подросток распылил кислоту в лицо полицейскому
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ» В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, брызнувшего в лицо полицейскому уксусной кислотой. Об этом во вторник, 17...
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
close Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Алексей Дружинин/РИА «Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС. Ранее...
В Госдуме поддержали инициативу «Просвещения» о бесплатном доступе к учебникам
Share Tweet Share Share Email CommentsИсточник новости: Lenta.ruREAD Почтенный израильский раввин обвинил гомосексуалистов в распространении коронавируса
США обвинили Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии
Антироссийская пропаганда из уст госсекретаря США Майка Помпео об убийстве Россией турецких военных вызвала ответную реакцию МИД РФ. Политика осудили за то, что он...