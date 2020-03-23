ТОП футболистов РПЛ, от которых хотел избавиться клуб

В последнее время в сети популярная новость о том, что питерский “Зенит” намерен избавиться от Александра Кокорина и отправить его в аренду в ФК “Сочи”. Это не первый случай, когда игроки из РПЛ сталкиваются с ситуациями, когда клубы хотят от них избавиться. В мобильной версии букмекерской конторы 1xStavka вы можете сделать ставку на дальнейшее развитие событий, связанно с будущим Кокорина, для этого нужно посетить официальный сайт и авторизоваться.

Игроки, от которых захотели быстро избавиться

Говоря о ситуации с Кокориным, контракт которого действует до конца текущего сезона можно смело вспомнить еще несколько схожих ситуаций. Мы решили вспомнить несколько примеров, когда футболисты оказывались в подобной ситуации и к чему они по итогу привели.

Роман Шишкин

Выступая за московский “Спартак” в нем разочаровались уже к 2009-м году. В то время Валерий Карпин говорил игроку, что тот не годен для попадания в молодежный состав. Наставник посоветовал игроку рассмотреть вариант с переходом в “Крылья Советов”. Футболист не стал отказываться и в 2009-м году он отыграл за самарский клуб.

После года аренды он вновь оказался в московском клубе и даже принял участие в сборах с основным коллективом. Следующее предложение от Карпина заключалось в аренде в “Амкар”. Игроку не понравилось предложение тренера, привело это к тому, что тот полтора года просидел без игровой практики. Перейдя в московский “Локомотив”, он отыграл там почти 7 лет.

Альберто Сапатер

В 2011-м году игрок подписал соглашение с московским “Локомотивом” сроком на 5 лет. Отыграл он лишь 1 год. После нескольких травм он выпал из основы, а после восстановления места ему уже не было. Хроническая травма привела к тому, что футболисту пришлось перейти в дубль московского клуба. Он не согласился на варианты с арендой и решил остаться в команде, добиваясь своего.

Уже в 2015-м году клуб окончательно расторг соглашение с футболистом. Альберто не стал отчаиваться и подал иск в ФИФА. Решение оказалось в пользу игрока, за что тот сумел получить приличную компенсацию от футбольного клуба.

Антон Заболотный

Соглашение Антона с “Зенитом” было рассчитано до лета 2021-го года и у него не было желания покидать любимый клуб. Ему предлагали уйти в аренду в ФК “Сочи”, от чего он всячески отказывался. В итоге, игрок провел сезон во второй команде.

На тот момент была большая вероятность, что соглашение клуба с игроком будет расторгнуто. В итоге, Антон согласился на переход в “Сочи”. Мало того, это было не арендное соглашение, а контракт с четко прописанными условиями.

Олег Самсонов

Игрок был приобретен “Краснодаром” в 2011-м году, соглашение подразумевало сотрудничество на протяжении 3-х лет. По итогам первого сезона было ясно, что игрок не подходит клубу, а тренерский состав искал других кандидатов на данную позицию. Руководство отстранило игрока от сборов, даже не дав возможности попытаться отвоевать свое место в составе.

Даже в “Краснодаре-2” игрок не получил должного внимания, тренерский состав наигрывал молодежь, часто оставляя опытного игрока в запасе. По окончанию соглашения с клубом игрок еще немого побегал в двух клубах более низкого уровня и по итогу закончил профессиональную карьеру. Ему было всего лишь 28 лет.

Дмитрий Сычев

Все началось в 2014-м году, форвард оказался не в лучшем положении. Игрок не был допущен к тренировкам с основным составом. Президент клуба давала странные заявления. Говоря о завершении карьеры со стороны игрока. Футболист заявил, что это ложные высказывания, за что получил штраф.

Позже Дмитрий утверждал, что клуб имел явное намерение избавиться от него, предлагая ему любые варианты. Особенно в руководстве настаивали на переходе в “Динамо” из Минска. Уже через год игрок решился покинуть команду.

Павел Погребняк

История началась в 2015-м году, когда футболист перешел в “Динамо”, подписав соглашение на 3 года. В первом сезоне игрок отметился одним годом, после чего его команда вылетела в низший дивизион.

Было известно, что Павел все еще получал наибольший оклад, хотя и появлялся на футбольном поле периодически. Руководство имело намерение избавиться от игрока. Приоритетным вариантом была его продажа в Австралию, но Погребняк от предложения отказался. Уже в 2018-м году команда отказалась от игрока и разорвала действующее соглашение.

Как оказалось, позже РФС признало такое действие незаконным.

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