Обстоятельства смертельного падения пенсионера окна алтайской больницы установят следователи

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по факту смерти пожилого жителя Баевского района. Как сообщает ведомство, он выпал из окна районной больницы.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью 20 марта в Баевской ЦРБ. 80-летний мужчина являлся пациентом учреждения и проходил стационарное лечение. Он выпал из окна второго этажа больницы и скончался на месте от полученной травмы. По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники следкома провели осмотр места происшествия. Проводятся экспертизы, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.