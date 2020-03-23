Российский бизнесмен жертвует 1 млрд рублей на поддержку незащищенных граждан и культуру

Фонд миллиардера Потанина в период пандемии коронавируса решил поддержать некоммерческие организации, которые занимаются защитой наиболее уязвимых слоев населения.

Самый богатый бизнесмен России Владимир Потанин направил в свой благотворительный фонд 1 млрд рублей. Свое решение миллиардер объяснил желанием в ситуации пандемии коронавируса поддержать российские некоммерческие организации, которые помогают социально незащищенным гражданам, а также те НКО, которые поддерживают социально-культурные объекты.

Ранее благотворительный фонд Потанина на протяжении 20 лет поддерживал проекты по образованию и культуре, но сейчас решил поменять стратегию, пишет

Forbes, ссылаясь на пресс-службу фонда. Так, фонд намерен помочь НКО, поддерживающие социально незащищенную и наиболее уязвимую категорию население – многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды, дети, лишенные родительской опеки, бездомные, а также дома престарелых. Бизнесмен считает, что в сегодняшней ситуации нагрузка на такие некоммерческие организации существенно увеличилась, поэтому дополнительные средства помогут им пройти через кризис.

В связи с этим фонд запустил два конкурса. Первый — «Общее дело» — проводится по двум номинациям: «НКО. Технологии эджайл» и «Музеи. Новая форма». Размер гранта — до 1 млн рублей. Второй — «Новое измерение» — адресован крупным инфраструктурным организациям, которые работают с наиболее уязвимыми социальными группами. Размер грантов — до 10 млн рублей. Общий грантовый фонд составляет 500 млн рублей.