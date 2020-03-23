Видео дня: заразившаяся коронавирусом жена Тома Хэнкса, Рита Уилсон, читает рэп на карантине

63-летний голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон продолжают лечиться от коронавируса. Находясь дома на карантине, звездная пара придумывает себе самые разные развлечения. Так, на днях Рита решила попробовать себя в рэпе и опубликовала в инстаграме ролик, в котором ритмично зачитывает старый трек американской хип-хоп-группы Naughty by Nature под названием Hip Hop Hooray.

Помешательство на карантине. Посмотрите видео и убедитесь,

— подписала ролик Уилсон.

Рэп-имповизацию Риты Уилсон оценили многие ее звездные друзья, в том числе Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон, Крис Дженнер и другие. В комментариях они поблагодарили супругу Тома Хэнкса за то, что она поднимает всем настроение в нелегкие времена пандемии коронавируса.

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Боже мой! Рита, люблю тебя!

— написала Крис Дженнер.

Лучший ролик, который я видела,

— оценила видео Ким Кардашьян.

Кстати, несколько дней назад Том Хэнкс опубликовал пост, в котором рассказал, как болезнь протекает у него и его супруги Риты. Актер сообщил, что спустя неделю после постановки диагноза их болезнь продолжает протекать в легкой форме. Хэнкс также сообщил, что в свободное время они занимаются уборкой и играют в карты.

Напомним, сегодня стало известно, что Ольга Куриленко вылечилась от коронавирусной инфекции. В инстаграме актриса подробно рассказала, как протекала болезнь, а также пожелала всем подписчикам крепкого здоровья.

Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон

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