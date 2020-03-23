Российская авиакомпания перестала кормить пассажиров из-за коронавируса

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская авиакомпания «Уральские линии» перестала кормить пассажиров во время перелетов. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает Telegram-канал «Подъем».

В авиакомпании пояснили, что питание будет исключено на большинстве авиарейсов. Только на нескольких пассажиры продолжат получать чай и бутерброды. Остальным посоветовали брать еду с собой или оплачивать ее дополнительно.

Меры принимаются для того, чтобы избежать повышения цен на билеты. Как отметили в «Уральских авиалиниях», закрытие международных границ в условиях пандемии коронавируса и повышения курса валют не могли не сказаться на экномическом состоянии отрасли.

Ранее стало известно, что Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города. Меры начали действовать с 23 марта.

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