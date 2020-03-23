Как свеча русского изобретателя Павла Яблочкова осветила мир

В 1877 году Лувр, Оперный театр и центральная улица Парижа озарились необычайным светом. Первое время парижане собирались у фонарей, чтобы полюбоваться их яркостью. А годом ранее издания европейских стран пестрели заголовками: «Россия — родина электричества», «Свет приходит к нам с Севера — из России».«Свеча Яблочкова», дуговая лампа русского инженера, изменила представление о возможности электрического освещения. В апреле 1876 года в Лондоне открылась выставка физических достижений. Французскую фирму «Бреге» представлял русский изобретатель Павел Николаевич Яблочков, представивший миру свое детище — электрическую дуговую угольную лампу без регулятора. Это была лампа, состоящая из двух угольных стержней, размещенных рядом, но разделенных изоляцией из каолина. Изоляция не только скрепляла стержни, но и позволяла вольтовой дуге образовываться между их верхними концами. Устройство «свечи Яблочкова». Фото: ru.wikipedia.orgЛондон ахнул, когда Яблочков поворотом рукоятки динамо-машины зажег сразу 4 светильника — лампы, установленные на постаментах. Аудитория озарилась необычайно ярким голубоватым светом.Простотой эксплуатации лампа превзошла своих предшественниц. В ней не надо было регулировать расстояние между стержнями сложными и дорогостоящими устройствами. Это сделало её дешевой и доступной, а соответственно, и популярной. «Свеча Яблочкова» быстро распространялась по миру: Франция, Германия, Бельгия, Испания, Швеция, Португалия, Италия, Филадельфия, Персия, Камбоджи. В России она появилась в 1878 году. Стоила она 20 копеек, время горения — около 1,5 часов. Потом надо было вставлять в фонарь новую лампу. Позже появились приборы для автоматической смены «русской лампы». В апреле 1876 года Яблочкова избрали в действительные члены Французского физического общества. В апреле 1879 года учёного наградили именной медалью императорского Русского технического общества. …14 сентября 1847 года в Сердобском уезде Саратовской губернии, в семье обедневшего мелкопоместного дворянина родился мальчик Павел. С детства он увлекался конструированием и в 11 лет придумал счетчик для измерения расстояния на гужевом транспорте. Принцип его работы тот же, что используется в современных спидометрах. Саратовская мужская гимназия, Николаевское инженерное училище, которое он закончил в чине инженера-подпоручика, открывали перед юношей возможности военной карьеры. Год он служит младшим офицером в 5-м саперном батальоне, но потом увольняется под предлогом болезни. П. Н. Яблочков в годы работы в Москве. Фото: ru.wikipedia.orgДля восполнения пробелов знаний в электротехнике он поступает в Техническое гальваническое заведение в Кронштадте, единственную школу военных электротехников. После окончания служит положенные 3 года, а потом увольняется из армии и переходит на гражданскую службу. Начальник службы телеграфа Московско-Курской железной дороги Павел Николаевич Яблочков совмещает работу и изобретательскую деятельность. Весной 1874 года ждали правительственный состав. Руководство дороги решило проявить верноподданническое рвение и осветить путь электрическим прожектором. Обратились к начальнику службы телеграфа. На паровоз установили дуговую лампу с регулятором Фуко. Всю дорогу Яблочков простоял на площадке паровоза, меняя угольные стержни и постоянно регулируя расстояние между ними. Задача не из легких, но Павел Николаевич справился. Однако внедрить в эксплуатацию такую лампу было невозможно. Ипподром, освещённый свечами Яблочкова Фото: ru.wikipedia.org

Яблочков уходит со службы и открывает мастерскую физических приборов, где проводит опыты с электричеством. Ему приходит идея создания дуговой лампы без сложных регуляторов. Он отправляется в Филадельфию на Всемирную выставку. Но средств хватило только до Парижа. Там он и познакомился с академиком Бреге, который сразу оценил потенциал русского изобретателя, предложив ему работать в своих мастерских. Яблочков предложение принял. Именно от фирмы «Бреге» он и представил свою лампу на выставке в Лондоне. Век «свечей Яблочкова» оказался коротким. На парижской выставке 1881 года его изобретение получило высокую оценку, но на той же выставке были представлены лампы накаливания, способные бессменно работать до 1000 часов без замены. Яблочков начал работать над созданием мощного химического источника тока. Опыты с хлором приводят к ожогу слизистой оболочки легких, но работы продолжаются. В 1892 году он возвращается на родину. В Петербурге о нем забыли, и Яблочков переезжает в родовое поместье, намереваясь там продолжить работу. В деревне не было условий, и он перебирается в Саратов. После возвращения на родину он потратил все состояние на выкуп патентов своих изобретений, чтобы они принадлежали России. Дуговая лампа — не единственное его изобретение. Яблочков также создал первый в мире трансформатор. Элементы, понижающие напряжение переменного тока, используются и в настоящее время. Неожиданно вспомнили и о «свече Яблочкова», казалось бы, давно забытой: ксеноновый свет вновь использует электрическую дугу.В марте 1894 года изобретатель скончался. Ему было 46 лет. Улицам многих городов присвоено имя русского изобретателя. Одна из центральных улиц Саратова — улица Яблочкова. Его именем назван Саратовский радиотехнический колледж. Мемориальная доска на фасаде дома № 35 на углу улиц М. Горького и Яблочкова в Саратове Фото: ru.wikipedia.orgВ 1970 году в честь Павла Николаевича Яблочкова был назван кратер на обратной стороне Луны.Обложка: Памятник П. Н. Яблочкову в Сердобске. Фото ru.wikipedia.org