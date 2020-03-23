Самое актуальное о пандемии коронавируса на 23 марта

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Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России
Он разразился гневной тирадой в адрес «либеральной сволоты». Скандальный политтехнолог Олег Матвейчев на своей странице в Facebook призвал уничтожить всех либералов в России. ...
Копии швейцарских часов: в чем отличия от оригиналов?
Часы - это не только красивый аксессуар, дополняющий образ, но еще и весьма функциональное приспособление. Помимо всего прочего, хорошие часы - это еще и...
Звезда «Дома-2» заразилась коронавирусом
Анастасия КиушкинаФото: страница Анастасии Киушкиной «ВКонтакте» Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась китайским коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Бывшая участница реалити-шоу обнаружила симптомы коронавирусной инфекции после того, как...
Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом
close Dado Ruvic/Reuters Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом нового типа, сообщается в заявлении пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер. Анализ на коронавирус одного из...
WP: Трамп не верил предупреждениям разведки о масштабности и опасности коронавируса
close Президент США Дональд Трамп Leah Millis/Reuters Президент США Дональд Трамп до последнего игнорировал предупреждения американской разведки о масштабах и интенсивности вспышки коронавируса в Китае, пишет...