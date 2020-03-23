Представитель Кремля рассказал о возможной самоизоляции Путина

Дом президента РФ Владимира Путина — «понятие относительное», потому что он там, где живет, там и работает. А при участии главы государства в массовых мероприятиях Кремль продолжит проверять всех участников на коронавирус, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о возможной самоизоляции президента по выполнению распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, пишет РИА Новости.

Владимир Путин в медицинском центре.

kremlin.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим.

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, отметил пресс-секретарь российского лидера. Тем более, пока никаких массовых мероприятий никто не проводит, заключил Песков.

Владимиру Путину 67 лет.

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